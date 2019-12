Prag (dpa) - In Tschechien geht am Sonntag ein neues satellitengestütztes Lkw-Mautsystem an den Start. Die Betreibergesellschaft Czechtoll rechnet in den ersten Dezembertagen mit stockendem Verkehr oder Staus an zahlreichen Grenzübergängen zu den Nachbarstaaten. Mehr als 150 000 Lkw und Reisebusse seien noch nicht mit neuen Bordgeräten ausgerüstet. An den Verkaufsstellen drohten daher lange Warteschlangen. Mit dem ersten größeren Andrang wird indes erst am Montag gerechnet, da in Tschechien sonntags von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr ein Lkw-Fahrverbot gilt.

Als Risikostellen für Verkehrsbehinderungen gelten unter anderem die Autobahn E55 Dresden-Prag und die Europastraße E48 bei Schirnding. Kurz vor dem Start hat Czechtoll 15 mobile Registrierungsstellen in Betrieb genommen, die zu Brennpunkten geschickt werden können. Die satellitengestützte Lkw-Maut gilt für alle Fahrzeuge mit einem Zulassungsgewicht von mehr als 3,5 Tonnen und ersetzt das bisherige Mikrowellensystem. Für Pkw-Fahrer bleibt alles beim Alten: Sie nutzen weiter die bekannte Klebevignette.