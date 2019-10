Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Am Großen Stern in Berlin-Tiergarten ist der erste Traktorkonvoi der Protest-Sternfahrt angekommen. Über die Klingelhöferstraße trafen am Dienstagmittag die Traktoren unter anderem aus dem Märkisch-Oderland ein. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) umrundet der Traktorzug die Siegessäule und fährt dann zurück. Weitere Konvois werden in Kürze eintreffen.

Die rund 1000 Landwirte aus ganz Brandenburg sind seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Auf einem Banner an einem der Traktoren steht "Farmers for Future". Mit ihrer Sternfahrt nach Berlin protestieren sie gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Etwa 200 Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen nehmen an der Demonstration teil. Auf den Umfahrungsstrecken im Bereich Tiergarten kommt es dadurch zu Staus, twitterte die VIZ.