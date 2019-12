Tirschenreuth (dpa/lby) - Kulante Polizeibeamte haben einer Frau in der Oberpfalz den zweiten Blumenstrauß in 13 Ehejahren beschert. Bei einer Pkw-Kontrolle auf der Autobahn A93 bei Tirschenreuth am 18. Dezember war ein Fahrer mit leicht überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten beließen es demnach bei einer mündlichen Verwarnung des Fahrers, allerdings mit der Auflage, seiner Ehefrau zu Weihnachten einen Blumenstrauß zu schenken. Offensichtlich kam der Gatte der Anweisung nach. Wenige Tage später bedankte sich die Frau schriftlich bei der Verkehrspolizei Amberg mit den Worten: "Mein Mann hat diesen Auftrag pflichtbewusst ausgeführt. Es ist nach 13 Jahren Ehe der 2. Blumenstrauß. Wer weiß, wann ich sonst wieder zu diesem Vergnügen gekommen wäre."