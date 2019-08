Stavenhagen (dpa/mv) - Mutmaßlich drei Geschwister haben sich in Mecklenburg in einem nicht versicherten Auto eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eigentlich wollten die Polizisten deren Fahrzeug in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch dann habe der Fahrer beschleunigt und sei in Richtung Malchin gefahren.