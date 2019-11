Tamm (dpa/lsw) - Ein Mann ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Autounfall nahe Tamm (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Warum der Wagen des Mannes sich in der Nacht zu Donnerstag auf der Verbindungsstraße zwischen Tamm und Markgröningen überschlug, blieb zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Man gehe davon aus, dass es keine weiteren Unfallbeteiligten gegeben habe. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde voll gesperrt.