Hamburg (dpa/lno) - Wegen eines Funkausfalls ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel bis nach Flensburg unterbrochen. Die Panne verhindere, dass die Zugführer etwa die Leitstelle erreichen, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Störung habe am Dienstagabend um 21.30 begonnen, an der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet. Gegen 10 Uhr twitterte die Bahn, dass einzelne Züge wieder im betreffenden Streckenabschnitt zwischen Elmshorn und Neumünster verkehren könnten. Reisende, die von Kiel nach Hamburg wollten, wurden aufgefordert, mit Zügen des Nahverkehrs über Lübeck zu fahren. Dies dauere etwa eine Stunde länger.

Betroffen waren nach Angaben der Bahn auch Fernverbindung ab Kiel. So fielen mehrere ICE- und EC-Züge nach Frankfurt, Stuttgart, Berlin oder Prag aus. Auch ein EC nach Kopenhagen war betroffen.