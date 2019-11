Bad Lobenstein (dpa/th) - Ein SUV-Fahrer ist am Dienstagabend auf der Bundesstraße 90 tödlich verunglückt. Das Fahrzeug des Mannes war zwischen Saaldorf und Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 56-Jährige sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt worden. Er hatte nach aktuellen Erkenntnissen den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Seine 67 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Die B90 war zwischenzeitig voll gesperrt.