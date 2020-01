Bozen (dpa) - Das Landesgericht Bozen will morgen prüfen, ob der Verursacher des tödlichen Autounfalls von Südtirol im Gefängnis bleibt. Der 27-Jährige war vorgestern im Wintersportort Luttach in eine Gruppe junger Menschen gerast. Sieben deutsche Urlauber starben durch den Unfall unter Alkoholeinfluss. Nach Polizeiangaben muss entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft bleibt, unter Hausarrest kommt oder freigelassen wird. Von den zehn weiteren Verletzten waren heute noch zwei in Intensivbehandlung.