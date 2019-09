Stuttgart (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn erhält voraussichtlich den Zuschlag für die Zugstrecken rund um Karlsruhe und die angrenzenden Regionen. Sie habe unter vier Wettbewerbern das wirtschaftlichste Angebot abgegeben, teilte das baden-württembergische Verkehrsministerium am Freitag in Stuttgart mit. Die Verbindungen von Karlsruhe in Richtung Heilbronn, Achern und Freudenstadt/Bondorf sollen von Ende 2022 an schrittweise mit neuen Fahrzeugen in Betrieb genommen werden. Gleichfalls solle es eine neue Regionalexpress-Linie von Karlsruhe nach Heidelberg/Mannheim geben. Der geplante Vertrag mit der Bahn hat eine Laufzeit von 13 Jahren.