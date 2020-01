Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Stadtbahn hat einen Radfahrer am Montag erfasst und schwer verletzt. Der 54 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes sei am Morgen bei Rotlicht von rechts aus einer Straße gekommen und knapp vor der Tram nach rechts in eine andere Straße eingebogen. Trotz Gefahrenbremsung habe die Stadtbahn den Radfahrer erfasst und einige Meter mitgezogen. Rettungskräfte und Notarzt versorgten den schwer verletzten Mann vor Ort und brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.