Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung will Landesbeamten und Richtern künftig das Leasing von Dienstfahrrädern ermöglichen. Die Vorbildfunktion der Landesverwaltung verlange angesichts des erheblichen Beitrags des Berufsverkehrs zu klimaschädlichen Emissionen auch eine nachhaltigere Mobilität der Landesbeschäftigten - nicht nur im Dienst, sondern auch auf dem Weg dorthin, teilte der Amtschef des Verkehrsministeriums, Uwe Lahl, am Freitag in Stuttgart mit.