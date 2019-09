Singen (dpa/lsw) - Für einen schnelleren Ausbau der Gäubahn haben sich Wirtschaftsvertreter an Hochrhein und Bodensee ausgesprochen. Die Verbindung zwischen Stuttgart und Zürich sei elementar für die Region, sagte der Präsident der dortigen Industrie- und Handelskammer, Thomas Conrady, am Donnerstag in Singen (Kreis Konstanz). Der Ausbau der Gäubahn stehe zwar im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans und der Bundestag habe dafür bis 2030 rund 550 Millionen Euro eingeplant. Die Sorge sei aber groß, ob die weiteren Maßnahmen in diesem Zeitraum realisiert werden könnten.

Bisher verläuft die Gäubahn auf rund 80 Kilometern zwischen Horb und Hattingen noch einspurig. Ein Ausbau soll die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Zürich von aktuell drei Stunden für Reisende verkürzen. Außerdem sollen der steigende Güterverkehr aufgefangen und die Straßen entlastet werden. Im April dieses Jahres hatten Bund und Bahn eine Finanzierungsvereinbarung für einen Ausbau eines 5,8 Kilometer langen Abschnittes zwischen Horb und Neckarhausen geschlossen - mit einem Baubeginn wird spätestens zum dritten Quartal 2021 gerechnet. Wann der zweigleisige Ausbau zwischen den beiden weiteren Abschnitten Rottweil-Neufra und Rietheim-Wurmlingen starten könnte, ist noch unklar.