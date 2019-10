Auto rammt Straßenbahn in Stuttgart: Frau leicht verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Stuttgart ist ein weiblicher Fahrgast der Bahn leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwochmorgen rammte eine Autofahrerin am späten Dienstagabend die Bahn in Stuttgart-Ost. Wie es dazu kam, war noch nicht bekannt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80 000 Euro.