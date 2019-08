Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) - Zum Ferienende in fünf Bundesländern ist es am Samstag auf den Autobahnen im Norden zu etlichen Staus gekommen. Insbesondere im Großraum Hamburg mussten Autofahrer Geduld mitbringen. Auf der A7 blieb am Morgen in Richtung Süden in Höhe Waltershof ein Reisebus mit einem technischen Defekt liegen. In der Folge staute es sich bis zum Nachmittag. Von Bönningstedt an stockte der Verkehr auf einer Länge von 15 Kilometern, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilte.