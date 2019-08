Stendal (dpa/sa) - Für rund 1,8 Millionen Euro wird ab Donnerstag die Bundesstraße 189 südlich von Stendal saniert. Zunächst werde der Knotenpunkt Gohre/Dahlen ertüchtigt, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Dies werde etwa anderthalb Wochen dauern. Während dieser Zeit wird der Verkehr den Angaben zufolge ampelgeregelt wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.