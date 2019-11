Steinberg (dpa/sn) - Zwei Jugendliche sind bei einem Mopedunfall in Steinberg (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Das Moped des 16-jährigen Fahrers war am Sonntagabend aus bisher unbekannten Gründen mit dem Auto eines 53 Jahre alten Mannes zusammengestoßen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Mopedfahrer und sein 15-jähriger Beifahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf mehr als 7000 Euro beziffert.