Speicher (dpa/lrs) - Bei einer Verkehrskontrolle in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat die Polizei einen 36-Jährigen erwischt, der auf einem Schlagstock saß - und zwar so, dass dieser zugriffsbereit war. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, wurde im Wagen auch ein "Kampfmesser" gefunden. Der Autofahrer war zudem betrunken und stand unter Drogeneinfluss. Die Waffen wurden sichergestellt und dem Fahrer Blut abgenommen.