Sinsheim (dpa/lsw) - Die vielbefahrene Autobahn 6 wird in zwei Wochen wegen Brückenarbeiten gesperrt. Von Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr bis Sonntag, 27. Oktober, 10 Uhr werden Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) umgeleitet. Grund ist der Abriss einer Behelfsbrücke, die im Rahmen des Ausbaus der A6 errichtet worden war, wie die Projektgesellschaft ViA6West am Donnerstag mitteilte.

Wer vom Walldorfer Kreuz kommt, sollte an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U 68 folgen. Der Verkehr in Richtung Mannheim wird an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet und über die U 59 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt.