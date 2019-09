Simmern (dpa/lrs) - Nach wochenlangen Problemen ist der Schulbusverkehr in der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück am Montag wieder gestartet. "Die Busse fahren wieder", sagte eine Sprecherin des Rhein-Hunsrück-Kreises. Grund für die Schwierigkeiten war die Pleite zweier Busunternehmen, die Eltern waren daraufhin gebeten worden, ihre Kinder "in Eigenregie" zu Schulen und auch Kitas zu fahren. Nach Angaben des Kreises waren bis zu 2000 Kinder betroffen. Zuletzt war fieberhaft nach anderen Firmen gesucht worden. Den Zuschlag erhielt schließlich die Rhein-Eifel-Mosel GmbH in Polch, die zum französischen Unternehmen Transdev gehört.