Schwesig zeigt sich offen für Azubi-Ticket in MV

Schwerin (dpa/mv) - Die Bereitschaft der Unternehmen, sich an der Finanzierung zu beteiligen, bringt das kostenfreie Azubi-Ticket für Lehrlinge in Mecklenburg-Vorpommern in greifbare Nähe. "Wir sollten dieses Jahr nutzen, um ein Konzept zu entwickeln. Das Azubi-Ticket muss eine gemeinsame Aktion mit gemeinsamer Finanzierung sein", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Ein solches Ticket sei gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern eine ganz konkrete Unterstützung für junge Menschen. Bislang hatte die von ihr geführte SPD/CDU-Regierung Forderungen insbesondere des Handwerks nach einem solchen Ticket mit Verweis auf eine fehlende seriöse Finanzierung zurückgewiesen. In der Vorwoche hatte Arbeitgeber-Präsident Thomas Lambusch finanzielle Unterstützung der Wirtschaft angeboten und damit Bewegung in die Sache gebracht.