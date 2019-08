Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern hat inzwischen mehr Geld für den öffentlichen Schienennahverkehr auf der hohen Kante als es in einem Jahr an Mitteln dafür ausgibt. Wie Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte, wurde aus den jährlichen Zuweisungen des Bundes inzwischen ein Sondervermögen von 244 Millionen Euro aufgebaut. Grund sei der Rückgang der sogenannten Regionalisierungsmittel, die Mecklenburg-Vorpommern aus Berlin erhält. "Dieses Geld ist weder verloren noch wird es für andere Zwecke verwendet", versicherte Pegel. Die Mittel seien angespart worden, um das vorhandene Nahverkehrs-Angebot trotz rückläufiger Zuwendungen vom Bund auch in den kommenden 15 Jahren auf dem bisherigen Niveau sichern zu können.