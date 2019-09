MV will Modellregion für 365-Euro-Jahresticket werden

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern will eines der vom Bund geplanten Klimaschutz-Modellprojekte für den Nahverkehr haben. "Das Klimaschutzpaket sieht die Möglichkeit vor, dass der Bund Modellprojekte im Öffentlichen Nahverkehr unterstützt, zum Beispiel 365-Euro-Jahrestickets", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin. "Wir können uns gut vorstellen, dass sich Mecklenburg-Vorpommern um ein solches Modellprojekt bewirbt." Es müsse auch Projekte für den ländlichen Raum und nicht nur für die großen Städte geben, stellte sie klar.

Das Kabinett in Schwerin hat sich nach Schwesigs Worten in seiner Sitzung erstmals mit dem Klimapaket der Bundesregierung befasst. Eine interministerielle Arbeitsgruppe soll eingesetzt werden, um die angekündigten Maßnahmen im Detail zu bewerten. Auf dieser Basis wolle sich das Kabinett vor den Beratungen im Bundesrat in einer Klausurtagung ausführlich mit dem Klimapaket befassen.

Nach Schwesigs Einschätzung wird es im Bundesrat "schwierige Diskussionen" über das Klimapaket geben. Klar sei, dass mehr für den Klimaschutz getan werden müsse. Aber das werde nur funktionieren, wenn die Maßnahmen sozial verträglich seien. "Es müssen auch die Interessen des ländlichen Raums beachtet werden", betonte sie.

Schwesig begrüßte die geplante Anhebung des Deckels für die Windkraft-Nutzung im Meer. "Wir brauchen große Windparks auf See, um die Energiewende zu schaffen und die Belastungen für die Bevölkerung möglichst gering zu halten", sagte sie.