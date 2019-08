Kritik an Plänen für Aus für weitere Bahnstrecken in MV

Schwerin (dpa/mv) - Das bevorstehende Aus für weitere Bahnstrecken in Mecklenburg-Vorpommern stößt auf Kritik. "Die Entscheidung, die Bahnstrecken zwischen Parchim und Malchow sowie Güstrow und Plau stillzulegen und damit dem Abriss preiszugeben, wird uns in wenigen Jahren auf die Füße fallen", warnte die Grünen-Verkehrsexpertin Jutta Wegner in einer am Montag verbreiteten Erklärung. Wer Güterverkehr auf die Bahn bringen und ländliche Räume nicht abkoppeln wolle, der müsse dafür auch Schienenwege haben.