Schwerin (dpa/mv) - Im Ringen um ein kostenfreies Azubiticket für Lehrlinge in Mecklenburg-Vorpommern wächst der Druck auf die zuständigen SPD-geführten Ministerien. Die schon seit langem von Handwerkskammern und Unternehmerverbänden erhobene Forderung nach Freifahrten mit Bus und Bahn zu Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben wird auch von der Regierungspartei CDU mitgetragen. "Der stiefmütterliche Umgang mit der beruflichen Bildung muss beendet werden - zum Beispiel durch Einführung eines kostenfreien Azubitickets", erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller am Mittwoch. Erst am Dienstag hatte Arbeitgeber-Präsident Thomas Lambusch die SPD ermahnt, beim Azubiticket endlich die Bremse zu lösen und gleichzeitig finanzielle Unterstützung der Wirtschaft angeboten.