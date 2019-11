31-Jähriger nach Unfall schwer verletzt in Auto eingeklemmt

Schorndorf (dpa/lsw) - Ein 31-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Auto in Schorndorf von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war wohl aus gesundheitlichen Gründen nach links abgedriftet und gegen drei parkende Autos und ein Verkehrsschild gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto des Mannes kippte und blieb auf der Seite liegen. Er wurde aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde zwischenzeitig voll gesperrt.