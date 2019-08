Panne am Bus: 44 Fahrgäste müssen Autobahn 9 entlang laufen

Schnaittach (dpa/lby) - Mit Taschenlampen ausgestattet sind 44 Fahrgäste eines kroatischen Reisebusses am Montagmorgen die Autobahn 9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) entlang gelaufen. Grund für den Fußmarsch sei eine Panne am Bus gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Fahrgäste seien zu einem etwa 500 Meter entfernten Parkplatz gelaufen. Die rechte Fahrspur wurde gesperrt, damit der Reisebus abgeschleppt werden konnte. Ein Ersatzbus befand sich auf dem Weg zu den Reisenden. Sie wurden in der Zwischenzeit von der Autobahnmeisterei mit Essen versorgt.