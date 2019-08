Schnaittach (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) ist am Donnerstag ein Mädchen ums Leben gekommen. Ein Mann war mit zwei Kindern in seinem Wagen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen auf dem Standstreifen stehenden Pannen-Lastwagen auffuhr. Der Mann und der Junge im Wagen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Für das Mädchen kam jede Rettung zu spät. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Berlin komplett.