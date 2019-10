Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein Lastwagen hat am frühen Donnerstagmorgen am Autobahndreieck Rüsselsheim einen Menschen überrollt und tödlich verletzt. Die Identität des Unfallopfers war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Lasterfahrer habe von der Autobahn 60 aus Richtung Mainz kommend auf die Autobahn 67 in Richtung Frankfurt wechseln wollen. An der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost sei es dann gegen 5.00 Uhr zu dem Unglück gekommen. Ein Sachverständiger solle nun den Unfall untersuchen.