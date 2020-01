Landesweite Kontrollen gegen Handynutzung am Steuer

Rostock (dpa/mv) - Im Rahmen ihres Einsatzes gegen Handynutzung am Lenkrad hat die Polizei am Dienstag landesweit Kontrollstellen eingerichtet. Die Schwerpunktkontrollen zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" sind Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Einer der Hintergründe dieser Kontrollen sei der Anstieg der Verkehrsunfallzahlen im vergangenen Jahr. Nach vorläufigen Erhebungen nahm die Zahl der Getöteten um mehr als drei Prozent zu, die der Schwerverletzten um knapp zwei Prozent.

In allen acht Polizeiinspektionsbereichen werden den Angaben zufolge insgesamt 115 Beamte im Einsatz sein. Die Schwerpunktkontrollen werden den ganzen Januar über eingerichtet, hieß es.

Für den Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft liegt der Schwerpunkt des Problems nicht mehr beim Telefonieren, sondern beim Lesen und Schreiben von Textnachrichten. Dabei kritisierte er heftig die Neufassung des sogenannten Handyparagrafen in der Straßenverkehrsordnung, in der die Bedienung des Handys für eine kurze Zeit erlaubt ist. "Das greift immer mehr um sich und ist extrem schwer zu kontrollieren, wenn das Handy auf dem Schoß oder der Mittelkonsole liegt."

Vor allem junge Leute, die mit den neuen Medien aufgewachsen sind, seien kaum in der Lage, längere Zeit ohne Smartphone zu sein beziehungsweise nicht zu reagieren, wenn eine Nachricht ankommt. "Das trägt Züge von Sucht", sagte Brockmann. Letztlich blieben nur harte technische Schnitte wie die Unterbindung des Empfangs in einem Auto, um dieses Phänomen einzudämmen. Die Umsetzung sei derzeit aber nicht realistisch. Vermutlich sei die soziale Kontrolle das einzige, was greifen könnte. "Aber da dieses Verhalten gesellschaftlich akzeptiert ist, haben wir noch einen Weg bis dahin."