Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 53-Jähriger hat auf der Bundesstraße 26 Richtung Darmstadt die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am späten Sonntagnachmittag an der Anschlussstelle Roßdorf-West auf regennasser Straße, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Auto sei in die Böschung geschleudert und habe sich überschlagen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.