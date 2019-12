München (dpa/lby) - Weihnachtlich ruhig war es an Heiligabend weitgehend auf Bayerns Straßen. "Wir haben keine Störungen und es ist sehr wenig los", sagte ein Sprecher des Verkehrslagezentrums in Rosenheim am Dienstagmittag. Dabei werde es demnach höchstwahrscheinlich auch blieben, der Verkehr sollte sich im Laufe des Nachmittags eher weiter beruhigen. "Wenn es so bleibt, sind wir sehr zufrieden", sagte der Sprecher.