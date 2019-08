Uelzen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Uelzen ist am Samstag ein 69 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Autofahrer in der Nähe von Rosche auf einer Bundesstraße in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeikamen, versuchten noch, Erste Hilfe zu leisten. Doch der Mann starb noch an der Unfallstelle.