Riegelsberg/Völklingen (dpa/lrs) - Ein 88 Jahre alter Mann ist im saarländischen Riegelsberg von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann trat am Samstagabend plötzlich auf die Fahrbahn und wurde dort vom Wagen eines 58-Jährigen angefahren, wie die Polizei in Völklingen am Sonntag mitteilte. Der 88-Jährige starb noch am Unfallort. Ein Gutachter wurde laut Polizei damit beauftragt, den Unfallhergang aufzuklären.