Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Der Urlaubsreiseverkehr hat sich am Samstag vor allem auf den Autobahnen rund um Hamburg bemerkbar gemacht. In den Mittagsstunden war besonders die Autobahn 7 zwischen Flensburg und Hannover betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. So habe sich der Verkehr auf der A7 Richtung Süden, zwischen Quickborn und Elbtunnel, auf etwa 16 Kilometer gestaut.