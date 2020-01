Ratzeburg (dpa/lno) - In Ratzeburg ist eine Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch in der Nacht zum Samstag starb, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Samstagvormittag noch unklar.