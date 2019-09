Ramelow will Verbot von E-Rollern mit fest verbauten Akkus

Berlin (dpa) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will laut einem Medienbericht ein Verbot von Elektrorollern mit fest verbauten Akkus erreichen. Er werde eine Initiative in den Bundesrat einbringen, sagte der Linken-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ramelow meinte nicht die erst seit kurzem erlaubten E-Tretroller, sondern Elektroroller, die einem Moped ähneln. Der Ministerpräsident sagte, er ärgere sich über Billigangebote von Elektrorollern von unter 1000 Euro und mit fest verbauten Akkus. Er fragte: "Was soll daran klimafreundlich sein?"