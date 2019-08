Potsdam (dpa) - In der Debatte um eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets hat sich Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) zurückhaltend geäußert. Günstigere Tickets seien sicherlich hilfreich, um die Attraktivität der Bahn zu erhöhen, sagte Woidke am Montag in Potsdam. "Aber das ist nicht das entscheidende Mittel, denn bei uns sind die Züge schon bestens genutzt und es wird immer wieder eng", meinte Woidke. Daher werde Brandenburg künftig jährlich 10 Millionen Kilometer Bahnfahrten anbieten.