Pfungstadt (dpa/lhe) - An der Anschlussstelle Pfungstadt der A67 ist ein Lastwagen-Anhänger mit entzündlichen Reinigungsmitteln umgekippt. Er blockiere die Abfahrt, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt am Freitag. Der Fahrer war aus Richtung Darmstadt kommend in die Abfahrt eingefahren. Dabei kippte der Anhänger um. Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen an und würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärte die Polizei. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. Zuvor hatte "Hessenschau.de" darüber berichtet.