Pforzheim (dpa/lsw) - Wegen eines Brückenabrisses wird an diesem Wochenende erneut die A8 bei Pforzheim voll gesperrt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums dauert die Sperrung zwischen Karlsbad und Pforzheim-West in beiden Richtungen von Samstagabend (20.00 Uhr) bis Sonntagmorgen (10.00 Uhr). Der Verkehr wird über die U5 und U30 umgeleitet.

Grund: Die alte hölzerne Geh- und Radwegbrücke über die Autobahn wird durch einen Neubau ersetzt. Die neue Stahlbrücke, die zu Beginn des kommenden Jahres neben der A8 endmontiert wird, soll im März eingehoben werden. Dazu ist erneut eine Vollsperrung an einem Wochenende nötig. Wann genau, will das Regierungspräsidium noch bekanntgeben. Fußgänger und Radfahrer müssen bis zum kommenden Frühjahr die Unterführung an der Kreisstraße K 4538/Regelbaumstraße beim Ersinger Kreuz oder die Autobahnbrücke Ispringer Pfad beim Hornbach nutzen, um auf die andere Seite zu kommen.

Für Brückenneubauten im Rahmen des A8-Ausbaus war die Autobahn bei Pforzheim in den vergangenen Monaten wiederholt gesperrt worden. Es gab deshalb Staus und Behinderungen auch auf den Umleitungsstrecken auf der viel befahrenen Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart.