Pforzheim (dpa/lsw) - Die Vollsperrung der A8 bei Pforzheim wegen eines Brückenabrisses hat am Samstagabend für lange Staus auf einer Umleitungsstrecke gesorgt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag staute sich der Verkehr auf der B10 von Pforzheim Richtung Karlsruhe stundenlang über viele Kilometer. Grund sei ein durch geparkte Autos bedingter Engpass in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) gewesen. In der Gegenrichtung waren die Auswirkungen demnach nicht gravierend. Am späteren Sonntagmorgen rollte der Verkehr wieder wie gewohnt über die Autobahn.