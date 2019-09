München/Dorfen (dpa/lby) - Umweltschützer und Anwohner haben mehr als drei Jahrzehnte gegen die Autobahn gekämpft - jetzt ist sie gegen alle Widerstände fertig: Am Montag werden Bundesverkehrminister Andreas Scheuer, sein bayerischer Amtskollege Hans Reichhart (beide CSU) sowie der Präsident der Autobahndirektion Südbayern, Michael Kordon, die umstrittene Isentalautobahn eröffnen. Am Nachmittag wollen sie die 33 Kilometer lange und rund 440 Millionen Euro teure Strecke von Pastetten über Dorfen nach Heldenstein für den Verkehr freigeben.

Sie führt von München durch das landschaftlich reizvolle Flusstal der Isen ins Chemiedreieck rund um Altötting. Das neue Autobahnstück mit 4 Großbrücken, 24 mittelgroßen und 29 kleineren Brücken soll die von Lastwagen stark befahrene Bundesstraße 12 von München in Richtung Passau entlasten. Es ist etwas früher fertig - geplant war ursprünglich Ende Oktober.

"Der Abschluss der Bauarbeiten dieses Jahrhundertprojektes freut mich ganz besonders. Die Region hat lange darauf gewartet", sagte Reichhart. "Von der besseren Anbindung der ländlichen Region an die Metropolregion werden die Kinder derer, die laut dagegen protestiert haben, noch lange profitieren." Das sehen Anwohner anders.

"Mit Ausnahme der Grünen haben sich hier alle Parlamentsparteien schuldig gemacht", sagte Heiner Müller-Ermann, Sprecher der Aktionsgemeinschaft gegen die Autobahn. "Sie haben mit fundamentalistischer Sturheit eine falsche Trassenentscheidung aus den 70er Jahren durchgezogen, obwohl selbst staatliche Fachgutachten zeigten, dass eine Lösung im Bereich der Bundesstraße B12 ungleich besser wäre." Bürgerinitiativen und Naturschützer hatten den Ausbau der B12 als billigere und naturverträglichere Alternative verlangt.

"Eines der naturzerstörendsten und flächenfressendsten Vorhaben, das mit Hunderten Millionen Steuergeldern finanziert worden ist, findet seinen Abschluss", sagte der Landesvorsitzende des Bundes Naturschutz (BN) in Bayern, Richard Mergner. "Es ist in Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens ein besonders drastisches Beispiel für die verfehlte Verkehrspolitik der Staats- und Bundesregierung." Die stellvertretende Landesbeauftragte Christine Margraf sagte, der Bau habe viel Heimat zerstört. Der Verband kritisierte, intakte Erholungsgebiete würden "weiträumig verlärmt und zerschnitten". Wald sei verloren gegangen, das Landschaftsbild teils zerstört.

Wenn die ersten Autos auf der Strecke rollen, wollen sich die Gegner am Montagabend nochmals zusammenfinden. "Wenn auch der Anlass alles andere als freudig ist, so wird es doch keine Trauerfeier werden", sagte Rita Rott vom Bund Naturschutz Dorfen. "Denn neben unserer Wut auf die Verantwortlichen für diese Zerstörung bleibt doch die Erinnerung an den großartigen Zusammenhalt in den vielen Jahren des gemeinsamen Kampfes." Dieser währte Jahrzehnte. Unter anderem der Kabarettist Gerhard Polt und die Biermösl Blosn traten bei Protestveranstaltungen unter freiem Himmel auf. Jahrelang beschäftigte das Projekt Behörden und Gerichte. Gegner kritisierten auch die Kosten als "extreme Verschwendung von Steuergeldern".

Das Millionen-Projekt wurde in öffentlich-privater Partnerschaft verwirklicht. Bau und Betrieb wurden damit für einen begrenzten Zeitraum einem Unternehmen übertragen. Die Isentalautobahn ist Teil der A94, die auf 150 Kilometern Südostbayern an München anbindet und die Verbindung nach Österreich und Südosteuropa verbessert.