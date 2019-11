Papenburg (dpa/lni) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Papenburg (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann sei mit seinem Auto am frühen Morgen nach links von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin mit zwei Bäumen kollidierte, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Rettungskräfte mussten den 19-Jährigen aus dem stark demolierten Wrack befreien. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen nach geht die Polizei davon aus, dass der 19-Jährige vor der Fahrt Alkohol konsumiert hatte.