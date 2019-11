Papenburg (dpa/lni) - Stark betrunken und ohne Führerschein ist eine 26 Jahre alte Frau mit einem Motorroller durch Papenburg gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hielten Beamte die Frau bei einer Verkehrskontrolle am frühen Morgen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Beamten stellten fest, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt.