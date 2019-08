Hannover/Osnabrück (dpa/lni) - Wegen dichten Ferienreiseverkehrs mussten sich Autofahrer in Niedersachsen am Samstag vielerorts in Geduld üben. Am Vormittag kam es nach Angaben der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen auf der Autobahn 7 von Hannover in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und dem Dreieck Walsrode zu stockendem Verkehr. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.