Wiesbaden (dpa/lhe) - In der kommenden Woche müssen sich Autofahrer im Bereich des Offenbacher Kreuzes auf der Autobahn 661 in Fahrtrichtung Darmstadt auf drei nächtliche Vollsperrungen einrichten. In den Nächten zu Mittwoch, Donnerstag und Freitag werde die Autobahn jeweils von 23 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt, kündigte ein Sprecher von Hessen Mobil am Freitag an. Grund seien Reparaturen der Fahrbahnen. Für die Zeiträume der Sperrungen steht den Angaben zufolge eine Umleitung über die Parallelspur der A661 am Offenbacher Kreuz zur Verfügung. Sie werde vor Ort ausgeschildert.