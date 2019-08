Offenbach (dpa/lrs) - Stundenlang haben viele Autofahrer am Freitagmorgen wegen eines Lkw-Unfalls auf der vielbefahrenen Autobahn 3 bei Seligenstadt (Kreis Offenbach) ausharren müssen. Nachdem die Autobahn zunächst voll gesperrt gewesen sei, würden die wartenden Fahrzeuge nun auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Der Verkehr in Richtung Würzburg wurde umgeleitet, die Bergungs- und Aufräumarbeiten sollten laut Polizei noch bis in die Abendstunden andauern.