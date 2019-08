Oberschleißheim (dpa/lby) - Zwei technische Störungen haben den Bahnverkehr in Teilen Bayerns am Dienstag ausgebremst. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es zunächst an einem Bahnübergang bei Oberschleißheim nahe München eine Störung. Kurz darauf kam ein Stellwerksproblem in München-Moosach hinzu. Das sorgte auf den Strecken in Richtung Regensburg und Passau sowie auf der Strecke Regensburg - Landshut - Münchner Flughafen für Verzögerungen von bis zu einer Stunde. Einzelne Züge fielen aus.