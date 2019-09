Bad Bramstedt/Kaltenkirchen (dpa/lno) - Die A7 wird am Dienstag von 9 bis 15 Uhr zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) in beide Richtungen voll gesperrt. Der Grund dafür seien Arbeiten an den Hochspannungsleitungen, die sich an der Fahrbahn befinden, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Dienstagmorgen mit.

Mit Hilfe eines Hubschraubers sollen sogenannte Vogelschutzmarker ausgetauscht werden, die die Vögel von der Leitung fernhalten sollen. Da bei den Arbeiten die Gefahr besteht, dass Teile auf die Fahrbahn fallen können, bleibt die A7 in diesem Abschnitt während des Einsatzes voll gesperrt.

Sollten die Arbeiten am Dienstag nicht beendet werden können, sei auch Mittwoch mit einer Sperrung der A7 zu rechnen, hieß es.