Nordhausen (dpa/th) - Ein Transporter ist in Nordhausen frontal mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, dabei sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der 52-jährige Fahrer geriet am Donnerstagmorgen aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr auf der Stolberger Straße, wo er gegen die Tram fuhr, wie die Polizei mitteilte. Er und der 33-jährige Beifahrer kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenhöhe an Straßenbahn und Transporter belief sich nach Polizeiangaben auf 30 000 Euro. Die Unfallstelle war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Bereits am Mittwochnachmittag war ein Auto beim Abbiegen mit einer Straßenbahn kollidiert, die Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand.