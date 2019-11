Nohra (dpa/th) - Ein Lkw hat am Dienstagmorgen auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden seinen Anhänger verloren und damit einen Unfall ausgelöst. Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer war gerade bei Nohra (Landkreis Weimarer Land) auf die A4 aufgefahren, als sich sein Anhänger von der Zugmaschine löste, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Ein weiterer Lkw sei dann in den unbeleuchteten Hänger gefahren. Beide Lkws, Hänger und Leitplanken wurden beschädigt, die Ladung beider Wagen verteilte ich auf der Autobahn. Die Schadenshöhe wird auf etwa 130 000 Euro geschätzt. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.